Ladri di rame scatenati alla centrale

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Hanno approfittato delle tenebre e se la sono data a gambe dopo aver prelevato 150 metri di cavo diper l’alta tensione. L’episodio è accaduto pochi giorni fatermoelettrica di Turbigo. Ignotiquindi si sono introdotti all’interno dellae hanno prelevato i cavi depositati all’interno del cantiere, dunque non in uso in quel momento. E una volta caricato il bottino sul loro furgone ihanno fatto perdere le tracce allontanandosi velocemente d. A far scattare l’rme sono stati gli uomini della vigilanza che si sono accorti dell’effrazione e hanno avvertito immediatamente i carabinieri di Castano Primo. Attualmente i militari si stanno occupando delle indagini del caso mentre ...

