La Volley Arno centra il sette!

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Arezzo, 27 marzo 2024 – Settima vittoria consecutiva per laMontevarchi che batte 3-1 anche Casserotra le mura amiche del Palamattetotti. Il risultato porta Montevarchi a raggiungere 50 punti rimanendo in scia alla capolista Certaldo a quota 51 in un duello a distanza che sta diventando ogni settimana sempre più avvincente. Dietro, sale in terza posizione Chianti, staccato di ben 10 lunghezze dalle rossoblu, mentre perdono ancora terreno sia Casseroche Olimpia Poliri rispettivamente con 39 e 37 punti. Non è stato un match semplice per Montevarchi. La formazione del Casserosi è dimostrata, infatti, un avversario in forte crescita proprio in questa seconda fase del campionato. I primi due set hanno visto la...