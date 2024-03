La vita normale di Messina Denaro | fermati 3 insospettabili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nuovo colpo alla rete che ha protetto Matteodurante la latitanza. I carabinieri del Ros hanno arrestato per associazione mafiosa l'architetto Massimo Gentile e il tecnico radiologo dell'ospedale di Mazara del Vallo Cosimo Leone e per concorso esterno in associazione mafiosa Leonardo Gulotta: i tre hanno consentito al boss per circa dieci anni di avere una, fornendogli l'identità. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido e dai pm Gianluca De Leo e Piero Padova. Dalla cattura del boss, avvenuta il 16 gennaio del 2023, sono finite in manette 14 persone accusate di aver aiutato il capomafia ricercato. Quattro sono già state condannate. Ancora oggi, dice la procura di Palermo, una totale omertà "avvolge come una nebbia fittissima tutto ...