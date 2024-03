La verità | vi prego sulla rivoluzione verde Gli italiani scettici su scenari e informazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un sondaggio Ipsos svela che appena il 17 per cento giudica equilibrato e attendibile il discorso pubblicotransizione ecologica. È un fatto sconfortante perché in democrazia si sceglie su dati affidabili

Tocca anche la scomparsa di Emanuela Orlandi Papa Francesco nell’autobiografia scritta col vaticanista di Mediaset Fabio Marchese Ragona, in uscita il 19 marzo in Italia e in altri 20 Paesi. "In ... (quotidiano)

ALLA SCOPERTA DEL BUON LADRONE A CUI GESU' PROMETTE IL PARADISO SUBITO: A questa preghiera Gesù risponde: "Amen dico tibi: hodie mecum eris in Paradiso"; "In verità io ti dico che oggi sarai con me in Paradiso". E' la seconda parola di Gesù in Croce. La parola Amen è ...

Kid Lost a CalcioNapoli24: il vincitore di 'Nuova Scena', dal Maradona a Netflix -: 'Vi dico la verità, ci stiamo ripensando perché stiamo rivalutando le cose, a breve aggiornamenti ... 'Qualiano con Lorenzo! Lorenzo, ti prego vieni!' primo su Spotify / il Napoli che vince la ...