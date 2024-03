La storia si ripete | si dovrà ancora lottare per essere ebrei Steven Spielberg lancia l’allarme antisemitismo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 27 marzo 2024) “Chi non riesce a ricordare il passato è condannato arlo. Sono sempre più allarmato circa la possibilità che potremmocondannatiuna volta are la, a combattereuna volta per il diritto a”, ha dichiarato il registadi fronte alla USC Shoah Foundation, fondata dal regista nel 1994 dopo aver realizzato il film Schindler List. In quello che rappresenta il primo commento del regista sulla guerra a Gaza e la situazione che ne è scaturita, ha condannato una società sempre più estremista e ha aggiunto: “Possiamo indignarci per gli atti efferati commessi dai terroristi il 7 ottobre e anche deplorare l’uccisione a Gaza di donne e bambini innocenti”. “L’eco ...