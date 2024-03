La storia di Martin Scorsese – Il nuovo episodio di A Qualcuno Piace Cult

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 27 marzo 2024) “Quando nasci a Little Italy o diventi un prete o diventi un gangster. Ora, io non potevo essere né uno né l’altro“. Parola di, che nella vita (per nostra fortuna) ha scelto il Purgatorio. Ha scelto la terza via del cinema. Un cinema grigio, violento, sporco, che ha concepito la sala come un grande confessionale dove espiare il peccato originale di essere americani. Un cinema che ha smitizzato il mito americano mostrandone il lato oscuro. Un cinema da domeniche in chiesa e lunedì all’inferno che ha incarnato le crisi delle certezze durante la seconda metà del Novecento. Spirituale e carnale, attratta dal peccato e delusa dalla natura umana, la poetica diè affascinante come tutte le cose contradditorie. Lily Gladstone esul set di Killers ...