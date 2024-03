La Spezia | attesa nel primo pomeriggio sentenza su omicidio Corini

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Milano, 27 mar. (Adnkronos) – E’nel, intorno alle 14.30, lad’appello bis per Marzial’anestesista accusata di aver ucciso, il 25 settembre del 2015, con una dose del farmaco Midazolam, il fratello Marco, noto avvocato, malato terminale di cancro, nella sua casa di Ameglia, in provincia di La. I giudici della corte d’Assise d’appello di Milano si sono riservati dopo gli interventi della procuratrice generale Francesca Nanni – che ha chiesto una condanna a 14 anni e 2 mesi – e della difesa che, invece, ha ribadito la richiesta di assoluzione nei confronti della donna, presente in aula. Per la pubblica accusa, che ha riconosciuto le attenuanti generiche e ha chiesto il minimo della pena, “sicuramente è mancato il ...