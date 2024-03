La Soprintendenza annuncia nuove aperture del Parco dell’Appia di Mondragone

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Caserta. Dal 1° aprile 2024 laArcheologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento aggiungegiornate di apertura straordinaria per chi volesse ammirare ildi. Il Soprintendente Abap per le province di Caserta e Benevento, arch. Gennaro Leva e il funzionario archeologo Domenico Oione, con il supporto del personale del sito, ha disposto l’apertura della suggestiva area archeologica durante la prima e l’ultima domenica di ogni mese, dalle ore 9 alle ore 13. Un’iniziativa che va ad aggiungersi a quella in corso per tutto il mese di aprile, in attuazione dell’Accordo sull’utilizzazione del Fondo risorse decentrate, che prevede la possibilità di visitare il sito i martedì, ad eccezione del giorno 2 in cui si festeggia il Santo Patrono, ...