LA SITUAZIONE Kouda migliora Reca ancora out

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ieri pomeriggio gli Aquilotti hanno ripreso la preparazione, a Follo, in vista del match-salvezza di Pasquetta contro l’Ascoli. Rispetto alla scorsa settimana mister D’Angelo ha potuto contare nuovamente su Cipot e Plaia, rientrati dalle nazionali, non suche solo oggi rientrerà dalla Polonia dove i test a cui si è sottoposto hanno dato riscontri positivi. Oggi sarà fatta un’ennesima valutazione dellaper programmare il suo rientro. Anche peril reinserimento è graduale, ieri ha svolto in gran parte lavoro differenziato. Oggi tornerà alla base Pio Esposito (ieri di scena in Italia-Turchia Under 21), domani Nagy (ieri per lui amichevole Kosovo-Ungheria) e Hristov (in panchina nella sfida Azerbaigian-Bulgaria). Oltre 5600, a ieri, gli spezzini che saranno presenti al match con l’Ascoli.