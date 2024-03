La Settimana Santa con i “Bus navetta” gratuiti di Kyma Mobilità

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoIn occasione del Pellegrinaggio ai Santi Sepolcri e delle due processioni della, i percorsi di alcune linee degli autobus disubiranno variazioni a causa delle modifiche al traffico veicolare. Giovedì 28 marzo per il pellegrinaggio ai Santi Sepolcri sarà interdetto il traffico sulla Via De Cesare, nel tratto via Anfiteatro/Corso Umberto, e pertanto le linee dirette al Porto Mercantile/Tamburi (3-14-21) giunte all’incrocio tra via Oberdan e via Crispi svolteranno a dx su via Crispi, percorrendola interamente fino a Corso Umberto da dove svolteranno a sx per raggiungere via Margherita e, quindi, il Ponte Girevole. Sempre giovedì 28 marzo, per la Processione dell’Addolorata dalle ore 21.00 sarà interdetta la circolazione sul perimetro della Città Vecchia, ...