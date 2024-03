La sentenza non chiarisce cos’ha detto Acerbi | perché non ce lo dice lui? Federico Ferri | Sky Sport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’intervento di, direttore di Sky, sulla vicenda-Juan Jesus negli studi di Sky24. Premessa: la vicenda-Juan Jesus deve essere analizzata parlando di giocatore X e giocatore Y, non contano i nomi, non contano le squadre di appartenenza, non conta il tifo e gli schieramenti e le prese di posizione ad esso legati. Non si può “inquinare” questo tema con il tifo, almeno questo no. Il principio sul quale si basa la-Juan Jesus va rispettato in quanto cardine del diritto: non si può essere condannati senza prova. Vale per la giustizia ordinaria e anche per quellaiva, sia pure con qualche sfumatura diversa che non cambia la sostanza. Tuttavia quello che è stato scritto dal ...