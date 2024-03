"Figli gay non li vogliamo" . Si è sentito rispondere in questo modo dai genitori un ragazzo di 18 anni della provincia di Pisa, costretto a lasciare l'abitazione in cui viveva con la madre e il ... (today)

Edoardo Galli, ripreso dalle telecamere in stazione a Milano: «Era giù per i voti a scuola». La pista della prova di sopravvivenza - Continua il giallo sulla sparizione di Edoardo Galli, 16 anni, scomparso sei giorni fa da Colico, Lecco, dove abita con la famiglia. Nuovi vertici delle forze dell'ordine nel Lecchese ...leggo

Caso DeSantis-Disney, si chiude la battaglia legale scoppiata con la legge “don’t say gay” - Disney e il governo della Florida hanno trovato un accordo e chiuso una battaglia legale durata due anni. Lo scontro tra la popolare e longeva Walt Disney Company e il governatore repubblicano della F ...ilsecoloxix

La scuola non dà via libera per messa, alunni non vanno in classe, ma in chiesa con le mamme - Scontro ad Altavilla Milicia, comune del Palermitano, sul precetto pasquale. L'istituto scolastico comprensivo ha negato agli alunni la possibilità di partecipare alla celebrazione in chiesa in vista ...orizzontescuola