La scoperta del tartufo in Puglia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Questa è una bella storia di innovazione inaspettata: innovazione di prodotto, di vita, di territorio. Nella prima metà degli anni Novanta, epoca dei grandi sbarchi dall’Albania, Aldo Borgia è in servizio nella Polizia di Stato. Pattuglia la costa salentina perché con l’emergenza sbarchi dall’Albania, quello era terreno fertile per far arrivare merci di contrabbando e droga. Durante uno di questi pattugliamenti, in una pineta, trova una jeep parcheggiata, con quattro persone vestite da caccia. Solo che non era stagione di caccia: era febbraio. Richiesti i documenti, scopre che queste quattro persone sono tutte e quattro umbre, hanno dei cani ma non dei fucili e a questo punto chiede loro cosa fanno lì, pensando che fossero dei ricettatori o dei contrabbandieri. Questi un po’ si negano, fanno i misteriosi e allora scatta il fermo per accertamenti in caserma: a quel punto, uno dei ...