La rockstar della fisica e il clima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Sarà laGabriella Greison (nella foto) ad aprire la rassegna “UmanaMente“ al teatro Manzoni di Monza. Questa sera alle 20.30, Greison tratterà il tema de “Ladei cambiamentitici“. In questo speech racconta, dal punto di vista scientifico, come i cambiamentitici stanno impattando sul nostro pianeta. I media sono pieni di affermazioni contrastanti e accese discussioni sui rischi associati al cambiamentotico: l’esperta difarà chiarezza, spiegando in maniera concisa la scienza alla base di tutto questo. Ladei cambiamentitici fornisce una panoramica chiara e accessibilescienza dele dei rischi associati ...