La Riolese oggi a Palazzuolo pensa ai playoff

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Serata di recuperi in Seconda e Terza Categoria, tempo permettendo, ovviamente. Nel girone M di Seconda si possono decidere le posizioni di alta classifica: infatti lasarà ospite allo stadio "Alpi" del, in una sfida che vale tanto per i giallorossi. Vincendo, Gallinucci e compagni si porterebbero ad 1 solo punto del Bagnacavallo, al secondo posto, in una posizione privilegiata in vista dei. Di contro, ildecimo, vincendo sarebbe aritmeticamente salvo: con 28 punti è comunque tranquillo, ma eviterebbe un finale di stagione pieno di insidie. Sempre a proposito di recuperi di Seconda Categoria, nel girone N la 23ª giornata si completerà soltanto mercoledì 3 aprile con il recupero della gara Real-Deportivo Roncadello, rinviata domenica scorsa per un accordo tra le società. Nel girone ...