La rinascita di Annamaria Serturini Dalle giovanili del Brescia ai gol con la maglia dell’Inter E venerdì sfida la “sua“ ex Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La gioia del gol che è valso il 3-3 finale nel derby d’Italia contro la Juventus di due settimane fa ha trovato nuovo vigore con la rete firmata dopo otto minuti dal fischio d’inizio del match a Firenze di domenica scorsa: è un periodo d’oro per, attaccante classe 1998 approdata all’Inter lo scorso febbraio dopo sei anni trascorsi allae oggi una delle armi in più a disposizione di Rita Guarino per la cavalcata nella Poule Scudetto. Arrivata nella Capitale nel primo anno di fondazione del club femminile,era in scadenza a giugno 2024 ma la società non era disposta a rinnovarle il contratto: nell’ultimo periodo la 25enne era stata lasciata in tribuna dall’allenatore Spugna nonostante tanti anni di successi (una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e il primo storico scudetto ...