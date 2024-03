La Regola esce con il suo nuovo top gamma La Regola Bianco

Se lo era già chiesto, il New York Times con un articolo di approfondimento, uscito poche settimane fa: la Gen Z ha davvero paura di invecchiare? Domanda retorica: la risposta è sì ed è evidente dal ... (amica)

È riuscita a perdere 50 chili in pochi mesi seguendo una regola che tutti noi possiamo usare: il metodo efficace per tornare in forma. Riuscire a perdere i chili di troppo può essere davvero ... (cityrumors)