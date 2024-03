“La quinta malattia è pericolosa al nono mese di gravidanza?”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Buongiorno dottore, ho il termine il 31 marzo. Mio figlio più grande ha preso lae mi hanno mandato a fare gli esami per vedere se l’ho presa anch’io. Quanto è pericoloso prenderla da incinta al? L'articolo proviene daOnLine.

Totò Cascio finalmente torna in pubblico dopo il dolore per la malattia - Da quando Totò Cascio ha compiuto 32 anni i suoi occhi vedono soltanto tanta luce. C’è stato sempre per lui il sostegno dei genitori e della famiglia ma anche suo fratello è stato colpito da questa ...ultimenotizieflash

Morto Marco Petrini «Dottorpet», il veterinario famoso sui social è stato colpito da un male incurabile: aveva 37 anni - Marco Petrini era famoso come Dottorpet. Medico degli animali e star dei social, 37 anni, era di Tivoli. Il cordoglio di amici, colleghi e clienti della clinicaveterinaria Guidonia:«Personaggio straor ...roma.corriere

Emicrania, malattia in rosa. Ko una donna ogni 3 uomini - MAL DI TESTA. Non è solo più comune, ma anche più severa nel genere femminile che sperimenta episodi di maggior intensità e durata correlati ad altre malattie.ecodibergamo