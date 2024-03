La provocazione di Gratteri | “Test psicoattitudinali anche per chi sta al governo”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Una risposta provocatoria, che però dà il senso della decisione deldi introdurreper i magistrati. A darla è il procuratore di Napoli, Nicola, invitando a prevedere la stessa misura – seguendo la logica delper chi ricopre posizioni apicali a livello politico. Ovvero ministri e presidente del Consiglio. Se vogliamo fare i, dicea margine di una conferenza stampa, allora “dovrebbero essere fatti per tutti i settori apicali della pubblica amministrazione, per chi ha responsabilità die per chi si occupa della gestione della cosa pubblica”.chiede...

