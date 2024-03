La prossima mossa del grande tessitore | fidatevi | Cremonesi | la previsione sull' azzardo di Putin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Perché gli ucraini insistono a dire di non essere coinvolti nell'attentato terroristico di Mosca?". La domanda è angosciante, perché cela una verità drammatica. "Perché si aspettano quello che avviene sempre in Russia", spiega in collegamento con David Parenzo a L'aria che tira, su La7, l'inviato del Corriere della Sera in Ucraina Lorenzo. "A un certo punto,, Vladimirdirà di aver trovato le prove, abbiamo trovato l'ucraino mandante. In questo castello di menzogne che è il suo regime avrà costruito le prove e dirà ecco chi era il, il burattinaio dei terroristi che sono in effetti arrivati su ordine dell'Ucraina. Questo avverrà". "Tutto questo però non ci aiuta a capire che c'è una minaccia che riguarda tutti quanti, che è il terrorismo ...