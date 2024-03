La proposta bipartisan | premio Rosa Camuna a Marotta 'Equilibrio | correttezza e attenzione ai giovani'

Al lavoro un nuovo gruppo di personalità da entrambi gli schieramenti. Il metodo: partire dal nodo dei poteri anziché dall’elezione diretta del premier. Se ne parlerà martedì a Roma dalle 10 in una ... (corriere)

Nella confusione dello scontro delle Regionali, del terzo mandato e delle imminenti europee si fa strada un’iniziativa promossa da un gruppo bipartisan per trovare un accordo largamente condiviso ... (ildifforme)

Joe Biden ha convocato i leader del Congresso e del Senato per discutere delle “solite cose”: sicurezza del confine americano, sicurezza dei confini dell’Ucraina e, in questa... Contenuto a ... (ilfoglio)

INTER - proposta bipartisan in Lombardia, premio 'Rosa Camuna' a Marotta - Il premio 'Rosa Camuna', il riconoscimento più importante di Regione Lombardia, all'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta: a presentare ufficialmente la candidatura sono stati oggi il pr ...napolimagazine

Cdm, 'Sardegna non può decidere su dimensionamento scolastico' - La soluzione bipartisan trovata dal Consiglio regionale nell'ultima ... tentava di mettere una pezza al decreto del governo sul ridimensionamento scolastico. Una proposta trasversale, primi firmatari ...ansa

In Parlamento si acceleri l’iter legislativo sullo psicologo di base - La politica, al di là delle logiche maggioranza e opposizione, dovrebbe promuovere maggiori convergenze su temi cruciali per la vita dei cittadini che devono mettere d’accordo tutti. Penso - per esemp ...quotidianosanita