La Promessa anticipazioni oggi 27 marzo | Jana fa di tutto per aiutare Manuel

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nell’atmosfera carica di tensione de La, in onda su Canale 5 il 272024 alle 16:40, si prepara un confronto drammatico trae Jimena. Le trame dell’episodio ci svelano una serie di eventi che scuoteranno le fondamenta della famiglia Lujàn, con colpi di scena e scontri emozionanti. Uomini e Donne: shock al trono classico! Incredibile scelta di Ida Lacerca di salvaredalle manipolazioni, sempre più preoccupato per la salute precaria di Jimena, si rivolge aper ottenere il suo aiuto. Tuttavia, la giovane cameriera non è disposta a ignorare le verità nascoste dietro le apparenze. ...