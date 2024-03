La prima magia di Silvan | «Ho fatto sparire mia sorella»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si chiama Aldo Savoldello ma tutti lo conoscono come il Mago. Si esibisce ancora (l’ultimo spettacolo è stato a Treviso). E la forza la trova nella «genetica. Sono felice, amo la vita, i miei figli, i nipoti e le persone che mi stanno accanto. Sono un uomo fortunato. Ho sempre cercato di raggiungere i miei traguardi artistici con onestà». Nell’intervista che rilascia oggi a Liberospiega che “mago” e “illusionista” «sono sinonimi. Mago è il termine che viene usato abitualmente per una dizione comprensibile. Prestigiatore è termine esatto, dal latino praesto e digitus, in sintesi svelto con le mani». Si allena ancora «due, tre ore al giorno». E i suoi segreti sono «passione, tenacia, esercizio costante. La stessa domanda può essere rivolta a un ciclista, tennista, corridore, danzatore, pugile». Il suo gioco preferito Mentre elenca i ...