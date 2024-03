La premier Meloni in Libano | incontro con il primo ministro Najib Miqati

(Di mercoledì 27 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 27 marzo 2024 Laè in viaggio istituzionale in. La presidente del Consiglio ha incontrato ildel. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Oggi, il premier italiano Giorgia Meloni si recherà in Libano per una serie di incontri di rilievo. La sua visita sarà divisa in due tappe principali: prima a Shama, per una visita ai militari ... (ildifforme)

(Agenzia Vista) Roma, 27 marzo 2024 La premier Meloni è in viaggio istituzionale in Libano . La presidente del Consiglio ha incontrato il primo ministro del Libano Najib Miqati . Fonte: Agenzia Vista / ... (iltempo)

Guerra Ucraina, Meloni: «Non ho condiviso le parole di Macron e gliel'ho detto. Se non molliamo costringiamo Putin a trattare» - E bisogna stare attenti a come certe cose vengono vendute, tra virgolette». Così la premier Giorgia Meloni a "Fuori dal coro", in onda stasera su Rete 4, parlando della crisi in Ucraina: «Arrivo da un ...ilmattino

Luciano Canfora a processo per diffamazione di Giorgia Meloni. Cgil e Anpi: “Attacco alla libertà di pensiero” - Una trentina di associazioni, comprese la Cgil, l’Anpi e l’Arci, e 250 cittadini hanno firmato un appello in solidarietà con Luciano Canfora, che il 16 aprile andrà a processo per diffamazione della ...tpi

Cybersecurity, da lusso a investimento: il convegno Icsa a Roma - Il convegno a Palazzo Giustiniani di Fondazione Icsa per discutere di cybersecurity nella pubblica amministrazione e nelle imprese italiane.fortuneita