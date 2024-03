La ‘porta’ del ‘Titanic’ che ha salvato Rose venduta per 718 750 dollari

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pubblicato il 27 Marzo, 2024 (Adnkronos) – La tavola di legno a cui si aggrappa(Kate Winslet) per mettersi in salvo durante il film "Titanic" (1997) è stataall'asta negli Stati Uniti al prezzo record di 718.750(663.780 euro). L'aggiudicazione è avvenuta durante una vendita di oggetti di scena e costumi di proprietà della catena di ristoranti e resort Planet Hollywood offerti da Heritage Auctions. Nel film l'immaginario Jack, interpretato da Leonardo Di Caprio, spiegava che l'improvvisata zattera di salvataggio – parte di un telaio di una porta – era abbastanza grande solo per la sua amante; in seguito morirà nel gelo dell'Atlantico cadendo nelle profondità dell'oceano. Il regista di "Titanic" James Cameron, in anni recenti, ha rivelato di aver ricevuto decine di e-mail al giorno che ...