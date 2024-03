La pensione giusta al momento giusto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Finalmente è arrivato ildi andare ine godersi il meritato riposo dopo una vita di lavoro. Ma cosa fare se aldi ricevere il primo assegno, ci si rende conto che la cifra è più bassa di quanto ci si aspettava? Perché succede questo? Non è raro che gli enti previdenziali possano aver calcolato in difetto (in alcuni casi persino in eccesso) quello che spetta, per cui è bene indagare con l’aiuto di un professionista. Rimodulazione e rimborso Può capitare che ci si decida a richiedere una consulenza, ad esempio tramite un calcolo dellaaffidabile con Mia, uno dei servizi più gettonati sul web, dopo svariati anni di dubbio: in questo caso, è possibile persino chiedere un rimborso degli assegni precedenti. Il sistema di calcolo dell’INPS non è sempre infallibile, ...