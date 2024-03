La Pasqua di Cenere | pasta mescafrancesca cacio | ovo | piselli e il drink del contadino del Sud

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Non c’èsenza uova, e la sorpresa di Pierpaolo Giorgio, chef del ristorante-museodi Pompei, è la “con, ovo e100 giorni”. In tavola: tradizione, stagionalità e prodotti del territorio, come lamista e icoltivati nell’area del Vesuvio da almeno un secolo, il cui nome è legato alla durata media del ciclo produttivo, il cipollotto dell’agro nocerino e il pecorino bagnolese. In abbinamento al primo, Savuto Doc Zaleuco Mantonico. L’aperitivo è ricco e gustoso: carciofo di Schito cbt, salsa all’aglio e crema di ripieno, calamaro e finocchi, chupa chups di palla di riso con ricotta fritta e infornata al timo e salsa barbecue, in abbinamento Priezza Asprinio di Aversa spumante metodo classico. ...