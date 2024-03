La Masi brilla a Venezia Tenani è d’oro davanti a Zagonel e Kiziltas

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Inizio di stagione benaugurante per la sezione orienteering dellaCasalecchio. La squadra partecipa alla gara nazionale ’Venotte’ (in notturna) che si è svolta nella città lagunare a cura di Fiso Veneto in un clima nebbioso e affascinante che ha abbracciato circa 650 partecipanti alle diverse categorie. Nella categoria élite tutto il podio è degli atleticon la vittoria del veterano Alessioa Giacomoe ad Aziz, che chiude al terzo posto. Nella prova femminile, invece, piazza d’onore per Caterina De Nardis sempre nella categoria élite.