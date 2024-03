La lista liberale per l’Europa e la nuova piccola speranza per l’Italia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Probabilmente il più contento di tutti sarà Riccardo Magi, il segretario di Più Europa che è riuscito a portare tutto il suo partito all’accordo con Matteo Renzi. Non era scontato. Federico Pizzarotti che con i suoi aveva da settimane virato verso Azione è dato dentro l’accordo anche se continua a dire che Carlo Calenda è indispensabile e i suoi dicono che una decisione non è stata presa. Strano perché è certo che l’ex sindaco di Parma ha incontrato Magi che in tv ha parlato a nome di tutta Più Europa. Calenda dopo l’accordo Magi-Renzi si troverebbe improvvisamente a dover rinunciare ai pizzarottiani, un pezzetto di Più Europa: più un problema d’immagine che di voti reali, si dirà, ma per farla breve ora il quattro per cento pare più vicino per Matteo che per Carlo. È possibile che Azione rientri nellaStati Uniti d’Europa? «Come no? Di ...