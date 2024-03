La grande retrospettiva di Carla Accardi al Palazzo delle Esposizioni di Roma e non solo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Finalmente una bella mostra da vedere in questo spazio che ho sempre pensato essere il Beaubourgno, curata da Daniela Lancioni e da Paola Bonani e fino al 9 giugno 2024. In occasione dei 100 anni dalla nascita, la mostra di(Trapani 1924-2014) assume un carattere importante e simbolico. Prima perché è unadonne artiste italiane più conosciute e valorizzate a livello internazionale poi perché è stata una marxista e una femminista che ha sempre lottato per i diritti civili compresi quelli dei lavoratori. Faceva parte del famoso gruppo denominato “Forma 1” (1947) insieme a quello che poi diventerà suo marito l’artista Antonio Sanfilippo e a Pietro Consagra, Mino Guerrini, Ugo attardi, Achille Perilli, Giulio Turcato e Piero Dorazio, con la finalità di far valere la pittura astratta alla stregua ...

