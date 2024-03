La Germania potrebbe vietare i bassotti e molte altre razze di cani Ecco perché

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bologna, 27 marzo 2024 – I tedeschi potranno presto dire addio al sogno di adottare un bassotto, un carlino o un beagle: un disegno di legge presentato dal governo ha lo scopo di adottare misure stringenti riguardo ai cosiddetti ‘allevamenti della tortura’. Stando a Sky News, la bozza illustra una serie di caratteristiche fisiche che non dovrebbero essere replicate: come la mancanza di pelliccia, una ridotta aspettativa di vita e anormalità legate all’apparato scheletrico e a quello dentale. Attributi presenti, seppur non contemporaneamente, inne. L’Associazionena Tedesca ha dichiarato la sua contrarietà alla ‘Legge per la protezione degli animali’, e ha dato inizio a una raccolta firme contro “le interpretazioni scorrette ed esagerate”. Secondo gli esperti del club, definizioni così vaghe ...