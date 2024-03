La Georgia di Kvaratskhelia nella storia | per la prima volta qualificata agli Europei

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Laporta a casa un risultato epico: si qualifica per Euro 2024 battendo la Grecia ai rigori.protagonista. Laha ottenuto la suaqualificazione2024, superando la Grecia in una partita emozionante che si è ‘risolta’ ai calci di rigore.serata di ieri, lae la Grecia si sono scontratefinale dei playoff per le qualificazioni2024, presso la Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi. Lo stadio era gremito di sostenitori che hanno incitato la squadra di casa per tutta la durata della partita. In campo, spiccava la presenza di, il calciatore del Napoli, considerato la stella della nazionale ...