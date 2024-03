La Gen Z cerca l’amore e piu’ dei millennial si affida all’online

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La gen Z si sta affermando come la più incline a cambiare i paradigmi prestabiliti. Essendo la prima generazione completamente digitale, ha ad esempio una nuova prospettiva e una nuova modalità di dialogo anche nelle relazioni sentimentali, che spesso iniziano online e presuppongono quindi nuovi elementi comunicativi. Mentre in passato durante la frequentazione il linguaggio del corpo, ovvero la comunicazione non verbale attraverso i gesti e i movimenti, era essenziale, oggi molti incontri iniziano nel mondo digitale. E questo significa, per chi è alla ridi un* partner, padroneggiare quello che Hinge, l’app di dating pensata per essere cancellata, chiama DBL, il linguaggio del corpo digitale. Una lingua particolarmente importante per parlare con la Gen Z, che è ancora più *online* rispetto ai(i giovani in questa fascia d’età hanno il ...