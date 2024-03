La fine dell’era Pierpaolo Piccioli | i momenti indimenticabili del designer

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Life&People.it Dopo l’addio dolceamaro di Dries Van Noten, il mondo della moda saluta un altro grande maestro:, storico direttore creativo di Valentino, ha annunciato a sua volta il ritiro dalle scene con una struggente lettera d’amore al brand, che ha guidato per oltre 25 anni ricchi di sorprese ememorabili.non sarà ricordato solo come un grande stilista, ma anche come una personalità indimenticabile, affabile ed energetico tanto con le star quanto con le persone comuni: un’artista che una forte fede – tipicamente umanistica – nel potenziale della moda di cambiare il mondo, attraverso la sua capacità di creare nuovi immaginari, riflettere sulle contraddizioni della società e della bellezza, ispirare passione e creatività. Le sue collezioni, le sue sfilate e i suoi lavori non ...