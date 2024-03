La festa salvezza al Picco 8 anni fa Poi solo dolori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’Ascoli di Carrera nella delicatissima gara di La Spezia, in programma lunedì di Pasquetta con avvio alle 15, sarà chiamato a confermare quanto di buono visto nel match vinto 4-1 in casa col Lecco. Sfida che di fatto ha sancito l’inizio della nuova avventura del 59enne alla guida dei bianconeri. Stavolta lo scontro (quasi da dentro o fuori) per la, costituirà il vero termometro per poter dire quanto la scelta del club di operare l’avvicendamento in panchina si sia rivelata giusta o meno. I numeri legati al passato sono impietosi per il Picchio che in terra ligure non è mai riuscito a vincere. Nei 7 precedenti andati in scena in B lo Spezia non si è fatto sfuggire il successo per ben 4 volte, impattando nelle restanti 3 occasioni. In cadetteria le due contendenti hanno iniziato a duellare l’una contro l’altra soltanto in tempi recenti. Il primo appuntamento ...