Fedez ha comprato una Ferrari Roma (con tettuccio removibile in tessuto): «È la prima in Italia». Ecco quanto costa - Fedez non si ferma più. Da quando ha rotto con Chiara Ferragni, il rapper sembra aver deciso di cominciare una nuova vita. O meglio, sembra voler riprendere in mano la sua vecchia vita, ...ilgazzettino

La Ferrari e l'appartamento a Milano: la nuova vita di Fedez senza Chiara Ferragni - Da padre tutto casa e lavoro, Federico Lucia si è trasformato in un trentenne pronto a godersi la vita tra feste, sfilate, serate con gli amici e spese folli. Le ultime Una Ferrari Roma e un appartam ...ilgiornale

Fedez acquista una Ferrari Roma: “La prima in Italia con il tettuccio in tela” - Fedez, dopo la rottura con Chiara Ferragni, sembra voler riprendere in mano la sua vita, facendo importanti acquisti Dopo l'appartamento a Milano, il rapper ha ora acquistato una Ferrari Roma, svelata ...baritalianews