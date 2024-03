La difesa della Francia preoccupa le Parisien | “Così impossibile vincere l’Europeo”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Lavince la sua seconda amichevole di questa rassegna internazionale. Contro il Cile finisce 3-2, tre giorni dopo la sconfitta contro la Germania per 2-0. Lecommenta la partita e sottolinea come la nazionale guidata da Dechamps non brilla per solidità difensiva. Quattro gol in due partite sono più di un capanello di allarme. Lavince contro il Cile ma la prestazione non convince “La vittoria c’è ma la nazionale non ha convinto. Dovremo ricordarlo quando arriverà l’Euro perché getta un dubbio sullo status di favoritosquadra francese. Laha giocato due partite piuttosto lente, incomplete, a voltenti, raramente entusiasmanti. Contro la Germania è stato debole e contro il Cile non ha entusiasmato. Tre giorni dopo la sconfitta contro la ...

Superbonus: Biondi e Marsilio in difesa dei fondi a rischio per le aree del sisma - Mantenere gli incentivi previsti per i bonus edilizi nelle aree colpite dai terremoti 2009 e 2016-17 per non compromettere i processi di rinascita in atto. A lanciare l’appello sono il sindaco dell’Aq ...rete8

Picchiato fuori dalla discoteca, cade l'accusa di tentato omicidio: 4 anni ai due giovani - Reggio Emilia, il pm aveva chiesto 16 ani per il 22enne Vernucci e 9 anni per il 19enne Coppolecchia. L’accusa è stata derubricata in lesioni. L’aggredito, Giuseppe Checchia, era rimasto in coma per 1 ...ilrestodelcarlino

Il Pentagono dopo la violazione dello spazio aereo polacco con un razzo russo: “Usa pronti a difendere il territorio Nato” - Non bastavano le dichiarazioni del viceministro degli Esteri polacco, Andrzej Szejna, secondo cui la Nato sta pensando di abbattere i missili russi che si avvicinano troppo ai suoi confini. Adesso anc ...ilfattoquotidiano