La Corte costituzionale promuove la Sugar tax | compensa le spese per i danni alla salute

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Latax non viola la Costituzione poichélesanitarie che lo Stato potrebbe sostenere a causa dei potenzialidei cittadini. È questa la decisione contenuta nella sentenza dellaemessa in rispostacontroversia sollevata dseconda Sezione del Tar del Lazio, riguardolegittimità dell'imposta sulle bevande analcoliche dolcificate. Il Tar aveva censurato la misura fiscale, in quanto avrebbe violato il principio di eguaglianza tributaria, essendo una tassa destinata a colpire solo alcune bevande analcoliche. Ma i giudici della Consulta hanno respinto l'accusa di incostituzionalità, sostenendo che le giustificazioni scientifiche ...