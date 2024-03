La coppia di infermieri che ha salvato un uomo in metro | “Ecco perché il nostro è il lavoro più bello del mondo”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Per fare l'infermiere ci vogliono testa e cuore". Parla a Fanpage.it la giovaneche la sera dello scorso 20 marzo hala vita a unina Milano: "Sembrava solo svenuto, ma era in arresto cardiaco. Oggi vorremmo tanto sapere come sta"