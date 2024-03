La comica insofferenza di Cirilli | Liberiamoci dai call center all’alba

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Per il cantautore romano erano “la castità, la verginità, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte“. Per l’attore e comico di origini abruzzesi, adozione romana e con un pezzo di vita passato in Brianza sono iche chiamano, l’estetica omologata, la mania rimasta dopo il Covid di fare tutto da remoto. E tante altre cose, che Gabrieleracconterà, facendo ridere, divertire e riflettere con la sua trascinante verve, domani alle 21 al Teatro Comunale di via Giussani a Nova Milanese. Qui andrà in scena il suo nuovo spettacolo intitolato “Nun te regg più“, liberamente ispirato alla canzone “Nuntereggae più“ di Rino Gaetano. Cos’è che non regge più? "Lo spettacolo prende spunto dalla canzone di Rino Gaetano: un giorno, guardando un suo video in cui elencava ...