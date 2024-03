La colomba pasquale che ha salvato Pavia dall’assedio: origini e ricetta dell’antico dolce - La leggenda narra che i pavesi si siano salvati dall’assedio longobardo grazie a un gesto di pace goloso e che oggi fa parte di tutte le tavole italiane ...ilgiorno

Meteo della Settimana Santa: in arrivo in Italia il Ciclone della colomba - Ecco il Meteo della Settimana Santa in base a quanto riferito dagli esperti. Sarebbe in arrivo il Ciclone della colomba.viaggi.nanopress

Con il miele di lavanda o con l’agrume giapponese, le colombe nel Legnanese tra eccellenze e creatività - Che sia tradizionale o creativa, la colomba, non manca quasi mai sulle tavole degli italiani nelle feste di Pasqua. Non fa eccezione il Legnanese, dove le eccellenze nel campo della pasticceria e dell ...legnanonews