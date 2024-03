La Cina convoca Graham Allison per evitare lo scontro con gli Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La trappola di Tucidide non è inevitabile, ha detto a ottobre il leader cinese Xi Jinping incontrando una delegazione bipartisan del Senato statunitense guidata dal leader della maggioranza Chuck Schumer. Per spiegarla e forse anche per evitarla Wang Yi, ministro degli Esteri cinese, ha incontrato a Pechino chi per primo ha applicato questa immagine ai rapporti tra le due superpotenze e al rischio che le tensioni sfociano inevitabilmente in una guerra aperta:, professore alla Harvard Kennedy School. Le parole diLa diplomazia, rimasta orfana di un amico come l’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger scomparso a novembre, ha diffuso un resoconto dell’incontro. In particolare, ha voluto precisaresu X, delle dichiarazioni iniziali di Wang, che è anche membro del politburo del ...