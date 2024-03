La Camera approva il ddl sulla sicurezza stradale | Salvini | “Testo di buonsenso”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) ROMA – “Lail disegno di legge. Un grande risultato, frutto di un confronto approfondito – in Parlamento e anche con tecnici, associazioni e amministratori del territorio – che riforma un codice vecchio di decenni, con più prevenzione ed educazione, e aggiornando sanzioni e norme. Davanti alle inaccettabili stragi sulle strade, il nostro obiettivo è salvare vite. Ora avanti con il passaggio in Senato per il via libera definitivo ad undia tutela di tutti”. E’ quanto scrive sul suo canale Telegram il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo(foto). L'articolo L'Opinionista.

