La battaglia nella logistica | Le paghe vanno riviste Resta lo stato di agitazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Sciopero sospeso, ma non revocato e malcontento tra i lavoratori. È quanto è emerso ieri, durante l’assemblea con il personale, per la vertenza in corso tra il sindacato Uil trasporti e la srl Alba, che lavora in appalto per il colosso H&M in una delle logistiche ai bordi della sp 234 a Casalpusterlengo. Si chiede il riconoscimento del quarto livello per 86 lavoratori che si occupano,, di prelievo, carico, scarico, imballaggio. Invece il livello èconcesso solo a due persone che puliscono le corsie, tagliano cartone, raccolgono la plastica, due Rsu Cobas, che hanno portato i delegati a ”denunciare” la questione, coinvolgendo Cgil e Uil. "È proprio per il loro scatto contrattuale che è scoppiata la protesta, dato che agli altri 84 non èconcesso nulla - ricorda Alessandro Balestra ...