L’ Oro aspetta la FED | cosa aspettarci dal mercato?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’oro è rimasto poco mosso a febbraio, chiudendo al di sotto dei 2.000 dollari l’oncia il 13 e il 14 febbraio prima di risalire e mantenersi al di sopra di questo livello per il resto del mese. Alla fine si è attestato a 2.044 dollari l’oncia il 29 febbraio, con un aumento dello 0,23% nel mese. Lo scrive Imaru Casanova, Portfolio Manager, Oro e metalli preziosi di VanEck, in una lunga analisi che analizza i principali trend suldell’oro. Oro in pausa in attesa prospettive su tassi “Le letture dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) core e headline degli Stati Uniti per il mese di gennaio – spiega l’esperto – sono state superiori alle previsioni di consenso, posticipando la probabilità di un taglio dei tassi della Federal Reserve (Fed) statunitense più avanti nell’anno ed esercitando pressione sull’oro a metà mese. In seguito, l’oro ha trovato il sostegno per ...