Kvaratskhelia | le ultime sull’infortunio | rivelazione dopo la partita

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 27 marzo 2024)dinel postcontro la Grecia: lesull’entità dell’infortunio accusato. Una notte indimenticabile pere compagni: la Georgia, per la prima volta nella sua storia, si è qualificata alla fase finale di un campionato europeo di calcio. I biancorossi saranno impegnati nel girone F con Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca: non un gruppo semplice ma affascinante quanto la competizione che affronteranno. La squadra allenata dal francese Sagnol ha battuto ai calci di rigore la Grecia, 4-2 il risultato finale,esser rimasti in 10 dalla fine del primo tempo eaver perso Kvara per infortunio. L’attaccante del Napoli, infatti, nonostante una serata incredibile in cui ha annunciato che diventerà papà, ha dato forfait ...