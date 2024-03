Kostas | Stefano Fresi interpreta il “Montalbano di Atene” nella fiction di Rai 2

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024)è prossimo al debutto su Rai 2 come protagonista della serie TV. La prima puntata andrà in onda il 3 aprile 2024 in prima serata, dunque intorno alle 21:30. La, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar, si basa sui racconti dello scrittore greco Petros Markaris. Il personaggio principale, il commissarioCharitos, ha ottenuto negli anni un buon successo al punto che in molti lo hanno accostato a, anche se le sue avventure sono ambientate ad. La prima stagione diprevede 4 prime serate, ogni mercoledì dal 3 al 24 aprile. La serie è incentrata sulle indagini di questo commissario che legge solo dizionari, scorbutico, dai modi a dir poco inusuali ma sempre molto ...