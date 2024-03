Katia Cecchinelli la prima donna candidata del centro sinistra a Castelnuovo Magra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Sarzana (La Spezia) 27 marzo 2024 - Sarà l’assessore in caricalasindaco del. Non tenterà quindi la strada del terzo mandato il primo cittadino Daniele Montebello che dopo 10 anni lascia la carica nonostante la possibilità, per lavolta, di concorrere per la terza volta consecutiva. La coalizione composta da Partito Democratico, Rifondazione, Verdi, Azione e Psi ha quindi sciolto le riserve puntando su. Per lavolta uno schieramento in carica sceglie unaper il ruolo di sindaco mentre nella passata tornata elettorale erano due le candidate poi entrate sui banchi dell’opposizione. La lista “Uniti per” dunque ha ...