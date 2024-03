Kate Middleton | ultime notizie Il Palazzo smentisce | quando la vedremo davvero

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 27 marzo 2024)e William non saranno presenti alla messa di Pasqua. Illa presenza dei Principi del Galles e dei loro figlia alla funzione religiosa cui invece parteciperà Carlo, malgrado il cancro., ilil suo ritorno Dunque, la speranza di vederealla messa di Pasqua, insieme alla Famiglia Reale, nella cappella di San Giorgio tramonta definitivamente. Tutti avevamo pensato di rivedere la Principessa del Galles, anche solo per un attimo, sfilare verso la chiesa del Castello di Windsor per la funzione pasquale. La sua presenza avrebbe significato la fine di un periodo difficile e soprattutto la fine di tutte quelle teorie complottiste che hanno ...