Kate Middleton | spunta l’assurda profezia della chiromante

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Social., a meno di una settimana dall’annuncio sulla malattia, la principessa del Galles torna nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Tuttavia, questa volta i riflettori dei tabloid britannici si sono spostati su una predizione fatta da unaben tredici anni fa. Vediamo insieme quali sono i dettagli di questae come potrebbe essere collegata al suo futuro con il principe William.Leggi anche:e il tumore: parla l’oncologo Leggi anche:, svelato il motivo per cui William non è con lei nel video dove annuncia il tumore, l’annuncio del cancroha annunciato pubblicamente di ...